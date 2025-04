Policial militar é encontrado morto em carro alvejado na Avenida Brasil Veículo apresentava mais de 20 marcas de tiros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 14h05 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h05 ) twitter

Policial militar é encontrado morto em carro fuzilado na Avenida Brasil, no Rio

Na madrugada desta quinta-feira, um policial militar foi encontrado morto dentro de seu carro no acostamento da Avenida Brasil, Rio de Janeiro. O veículo tinha mais de 20 marcas de disparos. O incidente ocorreu nas proximidades da Vila Kennedy. A polícia está investigando se os tiros atravessaram o carro ou atingiram ambos os lados. O porta-malas estava destruído e um dos pneus também foi atingido.

Agentes da delegacia de homicídios foram acionados para investigar as circunstâncias do crime, cuja motivação ainda não foi identificada. O corpo do policial foi removido para o Instituto Médico Legal.

