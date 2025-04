Policial morre atropelado em estacionamento de shopping em São Paulo Investigação indica vingança como possível motivação do crime Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h21 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h21 ) twitter

Policial morre após ser atropelado em estacionamento de shopping de SP; suspeito foi identificado

A polícia civil de São Paulo identificou o suspeito de atropelar e matar um policial militar em um shopping. A identificação foi possível através da placa do veículo envolvido no crime. Um para-choque traseiro encontrado na cena sugere que o motorista atingiu a vítima duas vezes.

O incidente ocorreu no estacionamento do shopping, onde o policial foi inicialmente atingido no capô e depois no para-brisa do carro. Após o primeiro impacto, acredita-se que o motorista deu meia volta e atingiu novamente o policial. Durante a investigação, um HD foi apreendido no prédio onde o carro foi abandonado.

Dois mandados de prisão foram solicitados: um para o proprietário do veículo e outro para o irmão de um homem envolvido em um acidente anterior com o policial. A polícia trabalha com a hipótese de vingança como motivação para o crime. O motorista suspeito deverá prestar esclarecimentos às autoridades.

