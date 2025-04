Sueca é presa no Aeroporto de Guarulhos com 41 quilos de supermaconha

Uma mulher sueca foi presa no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos com 41 quilos de uma droga conhecida como ‘supermaconha’. Ela chegou ao Brasil em um voo da Tailândia e aguardava as malas quando recebeu a voz de prisão. A mulher afirmou não saber do conteúdo das bagagens. A Polícia Federal realizou a prisão após identificação por raio-x e cães farejadores. Estima-se que a droga teria um valor de mercado de quase R$ 3 milhões e poderia ser vendida em festas eletrônicas. O caso está sendo investigado por tráfico internacional de drogas.



