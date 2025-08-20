Porteiro salva bebê engasgada com manobra aprendida em cursos Brian aplica técnica de primeiros socorros e salva Antonella em Sete Lagoas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 12h16 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h16 ) twitter

Em Sete Lagoas, Minas Gerais, Brian, porteiro de um condomínio, utilizou seus conhecimentos em primeiros socorros para salvar a vida da recém-nascida Antonella, que estava engasgada. A mãe da bebê desesperada recorreu a Brian, que rapidamente realizou a manobra de desengasgo.

Brian adquiriu essas habilidades através de treinamentos profissionais e cursos realizados durante a gravidez de sua esposa, motivado pelo nascimento de seu filho Javi. O atendimento rápido foi crucial para garantir a segurança da criança.

