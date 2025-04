Power Couple Brasil retorna com novos desafios e apresentação inédita Nova temporada estreia hoje na RECORD com 14 casais enfrentando provas desafiadoras Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h07 ) twitter

Nova temporada de Power Couple Brasil estreia nesta terça (29)

A nova temporada do Power Couple Brasil estreia hoje às 22h30 na RECORD, com 14 casais enfrentando uma série de desafios. Apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, esta edição traz novidades no campo de provas, um dos locais mais temidos pelos participantes.

Realizado na mansão em Itapecerica da Serra, o reality show testa a resistência dos casais através de provas físicas, de inteligência e sorte. A dinâmica envolve apostas, tornando os desafios ainda mais emocionantes.

Com expectativa de intensas experiências, os novos participantes esperam transformar suas relações enquanto disputam pelo prêmio.

