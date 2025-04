Casal morre atropelado enquanto trocava pneu em rodovia de Santa Catarina

Aline Rabuske, de 31 anos, e Dionn Roberth, de 28, morreram enquanto trocavam o pneu de seu carro em uma rodovia de Santa Catarina, atingidos por um motorista embriagado. Eles estavam a caminho do Paraná. A mãe de Dionn sinalizava a estrada e uma sobrinha de 17 anos estava no carro, ambas escaparam ilesas. O uso do triângulo é essencial para evitar acidentes, posicionado a 30 metros do veículo. O motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em flagrante.



