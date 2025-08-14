Prefeito de São Bernardo do Campo é afastado após operação da PF

A Polícia Federal deflagrou uma operação em São Bernardo do Campo para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção na administração pública local. O prefeito Marcelo Lima foi afastado do cargo por um ano e deverá usar tornozeleira eletrônica.
A investigação teve início em julho após a descoberta de R$ 14 milhões com um servidor público da cidade. Na manhã desta quinta-feira, dois mandados de prisão e 20 de busca e apreensão foram cumpridos como parte da operação que busca esclarecer o envolvimento de uma organização criminosa na região.
