Professora é demitida após agredir aluno de quatro anos no RS

Uma professora foi demitida por justa causa após agredir um aluno de quatro anos em uma escola infantil no Rio Grande do Sul. Câmeras de segurança capturaram o incidente, levando a direção da escola a informar os pais e oferecer apoio à família afetada. O menino sofreu danos em seis dentes, e seus pais buscam respostas sobre possíveis lesões adicionais. A polícia iniciou uma investigação após receber as gravações das câmeras. A escola lamentou o ocorrido, destacando que a ação de uma funcionária não reflete os valores da instituição.
