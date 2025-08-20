Professora é demitida após agredir aluno de quatro anos no RS Imagens revelam agressão em escola; polícia investiga caso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 12h14 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h14 ) twitter

Uma professora foi demitida por justa causa após agredir um aluno de quatro anos em uma escola infantil no Rio Grande do Sul. Câmeras de segurança capturaram o incidente, levando a direção da escola a informar os pais e oferecer apoio à família afetada. O menino sofreu danos em seis dentes, e seus pais buscam respostas sobre possíveis lesões adicionais. A polícia iniciou uma investigação após receber as gravações das câmeras. A escola lamentou o ocorrido, destacando que a ação de uma funcionária não reflete os valores da instituição.

