Psicólogo é preso por matar cantor em Goiânia após encontro forjado Assassinato ocorreu após perfil falso atrair vítima ao Bosque dos Buritis Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h34 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Psicólogo é preso por suspeita de matar cantor em Goiânia

Um psicólogo foi preso sob suspeita de assassinar o cantor Bruno Gama Duarte em um parque de Goiânia (GO). Ele teria criado um perfil falso em rede social para atrair a vítima ao local. Um vídeo mostra Bruno sendo atacado com uma faca. Arthur, o suspeito, confessou agir movido por ciúmes da nova relação de sua ex-mulher. Ele já perseguia e ameaçava Bruno. Após cometer o crime, fugiu para Catalão (GO), mas foi capturado pela polícia. A prisão preventiva foi decretada após audiência de custódia.

Assista ao vídeo - Psicólogo é preso por suspeita de matar cantor em Goiânia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!