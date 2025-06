Quadrilha de São Paulo aplica golpe em turistas no Piauí Fraude envolve falsas reservas de hotel na praia de Barra Grande Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 14h09 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h09 ) twitter

Golpe da falsa reservas de hotel no Piauí causa prejuízo para turistas

Uma quadrilha de São Paulo enganou turistas através de falsas reservas em um hotel na praia de Barra Grande, Piauí. Usando perfis falsos nas redes sociais, os criminosos atraíam vítimas com promessas de estadias em um hotel inexistente. Após seis meses de investigação pela polícia civil do estado do Piauí, foram presas doze pessoas envolvidas no esquema. O golpe resultou em aproximadamente R$200 mil em prejuízo para cerca de 18 turistas identificados até agora.

Os golpistas criaram perfis que aparentavam legitimidade usando fotos reais do hotel e tinham muitos seguidores. Turistas como Larissa foram enganados ao chegar no local e descobrir que suas reservas eram fictícias. A administração do verdadeiro hotel enfrentou visitantes com reservas inexistentes por cerca de três anos.

A investigação revelou que a quadrilha era organizada, com membros responsáveis por criar perfis falsos enquanto outros atuavam como central de atendimento. Algumas contas ligadas ao grupo foram congeladas para possibilitar o ressarcimento das vítimas. Seis suspeitos ainda estão foragidos.

Para evitar fraudes semelhantes, especialistas recomendam fazer reservas por plataformas confiáveis ou diretamente com o estabelecimento após verificar a autenticidade do site ou perfil social. Em casos de fraude via PIX, existe um mecanismo especial para devolução dos valores pagos, mas é necessário agir rapidamente para que ainda estejam disponíveis na conta destino.

