Quadrilha invade condomínio em SP e destrói portão

Criminosos arrombam garagem após tentativa frustrada de furto

Criminosos tentaram invadir um condomínio em São Paulo, causando danos ao portão da garagem. O motorista usou um controle remoto clonado para abrir o primeiro portão, mas foi impedido de prosseguir pelo porteiro, que percebeu que ele não era morador. Para escapar, o criminoso deu marcha ré no carro, destruindo o portão. O caso foi registrado na polícia civil, mas os responsáveis ainda não foram identificados.

