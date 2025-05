Quadrilha usa disfarces para roubar loja recém-inaugurada em São Paulo Criminosos causam prejuízo de R$ 200 mil ao abrir buraco na parede Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h26 ) twitter

Quadrilha usa disfarces e rouba mercadorias de loja recém-aberta em São Paulo

Uma quadrilha invadiu uma loja recém-inaugurada em São Paulo usando disfarces e veículos diferentes para roubar mercadorias.

Os criminosos abriram um buraco na parede que conectava a loja a uma obra ao lado, facilitando o acesso ao interior do estabelecimento. Eles levaram itens como panelas, faqueiros e diversas roupas masculinas em várias viagens, causando um prejuízo estimado em R$ 200 mil.

Para evitar serem detectados, os criminosos colocaram prateleiras na frente das câmeras de segurança e abriram as portas dos veículos estrategicamente. Em uma das ações, fingiram que um carro estava com defeito para não chamar a atenção.

O líder do grupo, um homem de 60 anos, foi preso pela polícia dentro de um dos veículos usados no roubo.

‌



Embora parte dos produtos tenha sido recuperada, o que voltou cabe no porta-malas de uma única viatura. A loja havia sido inaugurada recentemente, e seus donos expressaram revolta com a situação devido ao impacto significativo do roubo em suas vidas diárias.

