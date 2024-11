Companhia argentina Fuerza Bruta é uma das atrações para curtir o fim de semana em SP

A companhia teatral argentina Fuerza Bruta está em São Paulo com muita música, dança, números aéreos e atuação em um novo espetáculo. As apresentações acontecem no Shopping Parque da Cidade. Já a banda ForFun realiza uma turnê pelo Brasil. O grupo havia anunciado a pausa na carreira em 2015, mas se uniu no ano passado para lançar um DVD. Neste fim de semana, o show é realizado em Salvador. Acompanhe as atrações para curtir o fim de semana no quadro Qual É a Boa?