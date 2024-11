Peça com Osmar Prado é um dos destaques da agenda cultural em SP

A peça "O Veneno do Teatro" com os atores Osmar Prado e Maurício Machado está em cartaz no Teatro J. Safra em São Paulo até 7 de julho. O cantor Milton Guedes apresenta uma versão intimista do show "Balada de Amores a Balados" no Blue Note São Paulo às 22h30 deste sábado. A companhia Momix traz ao Brasil sua nova criação inspirada no livro "Alice e o País das Maravilhas", com apresentações futuras no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.