Qual é a Boa? Charlie Brown Jr. ao som de orquestra promete emocionar os fãs

Está na hora de saber o que anda acontecendo de bom pelo Brasil na nossa agenda cultural. Um dos destaques é o show Charlie Brown Jr. e a Orquestra Rock em São Paulo, apresentando os sucessos da banda com uma nova roupagem e prometendo emocionar os fãs. Destaque ainda para a peça "Um Pai de Outro Mundo", com o ator Marcelo Serrado, e um show de Benito Di Paula ao lado do filho. Confira!