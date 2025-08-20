Repórter da RECORD é roubada antes de transmissão ao vivo Polícia identifica suspeito com histórico criminal Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 12h08 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h08 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A repórter Beatriz Casadei da RECORD foi roubada antes de uma transmissão ao vivo.

O suspeito, um jovem de 21 anos, tem antecedentes criminais e agiu com um comparsa.

O reconhecimento facial ajudou a identificar o criminoso graças às câmeras no local.

Beatriz bloqueou suas contas e o banco evitou transações suspeitas após o roubo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A repórter Beatriz Casadei, da RECORD, foi vítima de um roubo pouco antes de uma transmissão ao vivo em frente ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. A polícia identificou o suspeito, um jovem de 21 anos com antecedentes criminais, que agiu com um comparsa.

O incidente ocorreu quando Beatriz retirou o celular do bolso para consultar informações. Os criminosos, já presentes no local, aproveitaram o momento para agir. A identificação do suspeito foi possível graças ao sistema de reconhecimento facial que cruzou imagens capturadas pelas câmeras no local com o banco de dados policial.

Após o roubo, os ladrões conseguiram acessar a conta bancária da repórter e tentaram realizar transações; no entanto, o banco bloqueou as operações suspeitas. Beatriz conseguiu bloquear suas redes sociais e aplicativos antes que mais danos fossem causados.

Outros jornalistas da RECORD enfrentaram situações semelhantes recentemente. A polícia continua investigando para prender todos os envolvidos no crime.

O que aconteceu com a repórter Beatriz Casadei da **RECORD** antes de uma transmissão ao vivo?

Beatriz Casadei foi vítima de um roubo pouco antes de uma transmissão ao vivo em frente ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros.

Quem é o suspeito do roubo e como ele foi identificado?

O suspeito é um jovem de 21 anos com antecedentes criminais. Sua identificação foi realizada através de um sistema de reconhecimento facial que comparou imagens das câmeras do local com o banco de dados policial.

O que ocorreu com a conta bancária da repórter após o roubo?

Após o roubo, os ladrões tentaram acessar a conta bancária de Beatriz e realizar transações, mas o banco bloqueou as operações suspeitas.

