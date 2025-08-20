Repórter da RECORD é roubada antes de transmissão ao vivo
Polícia identifica suspeito com histórico criminal
A repórter Beatriz Casadei, da RECORD, foi vítima de um roubo pouco antes de uma transmissão ao vivo em frente ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. A polícia identificou o suspeito, um jovem de 21 anos com antecedentes criminais, que agiu com um comparsa.
O incidente ocorreu quando Beatriz retirou o celular do bolso para consultar informações. Os criminosos, já presentes no local, aproveitaram o momento para agir. A identificação do suspeito foi possível graças ao sistema de reconhecimento facial que cruzou imagens capturadas pelas câmeras no local com o banco de dados policial.
Após o roubo, os ladrões conseguiram acessar a conta bancária da repórter e tentaram realizar transações; no entanto, o banco bloqueou as operações suspeitas. Beatriz conseguiu bloquear suas redes sociais e aplicativos antes que mais danos fossem causados.
Outros jornalistas da RECORD enfrentaram situações semelhantes recentemente. A polícia continua investigando para prender todos os envolvidos no crime.
