Repórter e apresentadora são surpreendidos por ataque de Israel na Síria Cessar-fogo é anunciado após explosão atingir Ministério da Defesa em Damasco Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 13h59 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Repórter e apresentadora são surpreendidos por ataque de Israel na Síria

O exército de Israel lançou um ataque na Síria com o objetivo de defender a minoria drusa, que enfrenta perseguição no país. Durante uma transmissão ao vivo, uma explosão atingiu um prédio do Ministério da Defesa localizado em Damasco.

O governo israelense alegou que o exército sírio se aliou a beduínos para atacar os drusos no sul da Síria, resultando em mais de 300 mortes segundo autoridades locais. A população drusa é de origem árabe e está presente na Síria, Líbano e Israel.

Após o ataque, o governo sírio anunciou um cessar-fogo com a minoria drusa.

Assista ao vídeo - Repórter e apresentadora são surpreendidos por ataque de Israel na Síria

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!