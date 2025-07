Ressaca no Rio causa interdição e mobiliza limpeza na orla Mar avança no Leblon, interditando avenida e exigindo ação das autoridades Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h32 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h32 ) twitter

Ressaca no Rio de Janeiro provoca interdições e limpeza na orla

Uma forte ressaca atingiu o Rio de Janeiro, levando trabalhadores a passarem a madrugada removendo toneladas de areia da orla. No Leblon, o mar avançou sobre a avenida Delfim Moreira, interditando ambos os sentidos e danificando equipamentos e estruturas de prédios.

A Companhia de Limpeza Urbana mobilizou uma equipe de 100 garis com máquinas pesadas para minimizar os danos. Na zona oeste, em Barra de Guaratiba, ondas de quase quatro metros deslocaram quiosques e até um ônibus. A Marinha do Brasil emitiu um alerta estendido de ressaca até a noite de quinta-feira, enquanto a Prefeitura do Rio aconselha banhistas a evitarem se aproximar do mar para garantir a segurança.

