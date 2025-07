Revelações sobre o caso Henry Borel marcam estreia de Doc Investigação Programa retorna com entrevistas exclusivas sobre a morte do menino em março de 2021 Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 14h34 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h34 ) twitter

Estreia do Doc Investigação traz revelações por trás do caso Henry Borel

A segunda temporada do programa Doc Investigação estreia na próxima segunda-feira, dia 14 de julho, explorando o caso de Henry Borel, ocorrido em março de 2021 no Rio de Janeiro. A mãe do menino, Monique Medeiros, e o padrasto Jairinho estão presos sob acusação de assassinato. Ambos concederam entrevistas exclusivas à repórter Thais Furlan.

Monique Medeiros fala pela primeira vez da prisão e após se separar de Jairinho. Ela compartilha suas lembranças daquela noite e suas tentativas de socorrer Henry, acreditando que ele estava apenas desmaiado. Jairinho, médico e vereador à época dos acontecimentos, mantém sua inocência em entrevista do presídio.

O episódio também inclui depoimentos do pai de Henry, Leniel Borel, que busca justiça para seu filho. Além disso, entrevistas com promotores e pessoas próximas à família ajudam a lançar luz sobre os eventos daquela madrugada trágica.

