Saiba quem é a influenciadora presa pela segunda vez em menos de um ano

A modelo e influenciadora Ana Paula Leme acumula duas passagens pela polícia em um período de seis meses Reprodução/Instagram

A modelo e influenciadora Ana Paula Leme, de 47 anos, foi presa pela Polícia Militar em Campinas (SP) após ser flagrada dirigindo sob efeito de álcool. Essa é a segunda prisão dela em um período de seis meses, e o Fala Brasil, mostrou os desdobramentos do caso.

Os agentes que a interceptaram na rua começaram desconfiaram ao perceber que o seu veículo não conseguia andar em linha reta. Segundo as autoridades, a mulher apresentava sinais claros de embriaguez, e com isso, foi decretada a prisão em flagrante.

Em julho de 2024, ela havia sido presa após uma confusão em um posto de gasolina da cidade do interior. Na época, ela chegou a gravar uma entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular se retratando sobre o ocorrido.

Em um vídeo registrado no momento da prisão, a influenciadora chuta um dos policiais antes de ser colocada no camburão. As imagens do momento rodaram o Brasil. Nesse período, ela foi indiciada por resistência, injúria, embriaguez ao volante, ameaça, desacato, entre outras fraudes.

‌



Em entrevista à RECORD, ela afirmou ter resistido a prisão por não achar motivos “cabíveis” para sua punição. Na época, Raissa Uchoa, a atendente do posto que ligou para a polícia, alegou ter sido chamada de gorda e humilhada por Ana Paula.

“Talvez para ela [Raissa], pela minha forma de agir, ela deva ter interpretado dessa maneira”, afirmou a influenciadora.

‌



Ela passou seis horas presas e foi liberada após uma audiência de custódia. Na entrevista, afirmou que os fatos noticiados não condiziam com o que presenciou, e desmentiu a versão da atendente. No entanto, testemunhas afirmam que ela causou uma verdadeira cena no local, perturbando clientes e até mesmo mostrando partes do corpo para eles.

Apesar de afirmar ter sido agredida, os registros em vídeo mostram a modelo chutando um dos policiais que tentava contê-la no local. Para ela, tudo não passou de uma tentativa para incriminá-la.

‌



Após ser presa novamente no sábado (1º) por dirigir embriagada, Ana Paula foi liberada após pagar uma fiança estipulada no valor de R$ 3.500.

Confira a matéria:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.