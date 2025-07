São Paulo enfrenta frio intenso e alerta de umidade crítica Capital paulista registra temperaturas baixas e umidade preocupante Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h33 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h33 ) twitter

São Paulo registra baixas temperaturas e alerta de umidade crítica

A capital paulista amanheceu com temperaturas que não devem ultrapassar os 16 graus, registrando mínima de 7 graus pela manhã. Devido a essa condição, a prefeitura ativou a operação “Baixas Temperaturas”, com tendas em pontos estratégicos que já atenderam cerca de um milhão de pessoas.

Além disso, São Paulo está em alerta por causa da baixa umidade do ar, que atingiu apenas 14%, o menor índice do ano. Esse nível é considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda uma umidade de cerca de 60% para o bem-estar humano. Outros estados como Piauí, Bahia, Maranhão, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais também enfrentam condições similares com umidade abaixo de 20%.

