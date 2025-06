São Paulo enfrenta queda brusca de temperatura com chegada de frente fria Alerta para alagamentos é emitido após mudança climática repentina Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h00 ) twitter

Frente fria chega a São Paulo neste fim de semana

A cidade de São Paulo está sob os efeitos de uma frente fria que resultou em uma queda acentuada nas temperaturas. O fenômeno teve início na tarde de quinta-feira, quando a passagem da frente fria pela costa levou a uma diminuição nos termômetros. Em resposta, a Defesa Civil colocou a capital em estado de alerta devido ao risco de alagamentos, já que inundações foram registradas e pelo menos 20 árvores caíram.

O céu de São Paulo permanece encoberto, e a temperatura atual é de 19 graus Celsius. As previsões indicam a continuidade das chuvas ao longo do fim de semana e na próxima semana, aumentando a preocupação com possíveis transtornos causados pelas condições climáticas adversas.

