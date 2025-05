Seis suspeitos presos por golpe do falso advogado em São Paulo Quadrilha usava dados públicos para simular ações judiciais e extorquir vítimas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 14h54 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h54 ) twitter

Seis suspeitos de aplicar golpe do falso advogado são presos após denúncias

Seis pessoas foram presas em São Paulo sob suspeita de participação no golpe do falso advogado. A quadrilha utilizava dados públicos de processos judiciais para criar perfis falsos em aplicativos de mensagens, fingindo ser advogados legítimos. As investigações começaram em abril após denúncias de vítimas que foram enganadas ao pagar taxas fictícias relacionadas a processos judiciais.

A polícia está identificando outros envolvidos e investiga se a quadrilha teve acesso a dados confidenciais. No ano passado, houve 1.600 denúncias desse tipo de crime no estado. Para combater fraudes, a OAB lançou uma plataforma que verifica rapidamente a identidade dos advogados por meio de informações profissionais e contato eletrônico.

Assista em vídeo - Seis suspeitos de aplicar golpe do falso advogado são presos após denúncias

