Senado dos EUA aprova projeto de corte de impostos de Trump Proposta de Trump foca em cortes de impostos, gastos e política de fronteiras Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 14h27 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h27 )

Projeto de corte de impostos e gastos de Trump é aprovado no Senado

O Senado dos Estados Unidos aprovou um extenso projeto de lei apoiado por Donald Trump, que estabelece diretrizes para cortes de impostos e gastos, além de abordar questões de política de fronteiras e defesa nacional. A aprovação ocorreu com uma diferença mínima, sendo 51 votos a favor e 50 contrários, com o vice-presidente J.D. Vance desempenhando o papel decisivo no desempate.

