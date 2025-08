Senador Marcos Do Val usará tornozeleira após viagem irregular Ministro Alexandre de Moraes ordena medida devido ao uso de passaporte diplomático Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h43 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h43 ) twitter

Senador Marcos Do Val usará tornozeleira eletrônica após viagem aos EUA

O senador Marcos Do Val, do Espírito Santo, terá que usar uma tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A decisão ocorreu após o senador viajar aos Estados Unidos usando um passaporte diplomático, mesmo tendo seu passaporte comum apreendido. Ele afirmou que a viagem era de férias. Ao retornar ao Brasil, foi abordado pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília.

