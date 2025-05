Sentença de flamenguista acusado de matar palmeirense é aguardada em São Paulo Jonathan Messias Santos será julgado por júri popular Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h33 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h33 ) twitter

Sentença de flamenguista acusado de matar palmeirense é aguardada em São Paulo

Nesta terça-feira (20), ocorre o julgamento de Jonathan Messias Santos no fórum criminal da zona oeste de São Paulo. Ele é acusado de homicídio pela morte da torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli em julho de 2023. O júri é composto por três mulheres e quatro homens.

O incidente ocorreu antes de uma partida entre Palmeiras e Flamengo, quando Jonathan teria arremessado uma garrafa que feriu Gabriela fatalmente. A investigação utilizou drones para recriar o cenário e identificar Jonathan como responsável pelo ato. Ele foi preso no Rio de Janeiro dezessete dias após o crime e transferido para São Paulo.

Durante o julgamento, já foram ouvidos três policiais e um torcedor do Palmeiras que testemunharam os eventos. O depoimento de Jonathan ainda é aguardado. A defesa contesta a cronologia dos vídeos apresentados, mas a acusação afirma que as imagens mostram claramente sua ação. Do lado de fora do fórum, torcedores prestaram homenagens a Gabriela e pedem justiça.

