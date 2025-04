Série Até Onde Ele Vai estreia no Univer Vídeo nesta sexta-feira (4) Produção inspirada em fatos reais explora escolhas arriscadas de jovem no Rio de Janeiro Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 12h23 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h23 ) twitter

Série Até Onde Ele Vai estreia na próxima sexta (4) no Univer Vídeo

Na próxima sexta-feira (4), estreia a série Até Onde Ele Vai no Univerv Vídeo. Inspirada em uma história real, a produção protagonizada por Caio Vegatti narra a vida de Michael, um jovem de uma comunidade no Rio de Janeiro que busca uma vida de ostentação através de escolhas arriscadas. A trama explora sua relação familiar complexa e a influência significativa das amizades em suas decisões. O lançamento oficial ocorreu em um cinema no Rio de Janeiro com a exibição do primeiro episódio para elenco e equipe. A série promete surpresas e reviravoltas emocionantes enquanto aborda temas de esperança e redenção diante das escolhas erradas.

