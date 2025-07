Servidor público de São Paulo confessa vandalismo em ônibus Motorista usou carro oficial para ataques por insatisfação política Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 12h22 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h22 ) twitter

Funcionário público confessa vandalismo em 17 ônibus em São Paulo

Edison Campalongo, funcionário público estadual, confessou ter depredado 17 ônibus na capital paulista e região metropolitana, usando um carro oficial. Ele afirmou que agiu por insatisfação política e escolheu os alvos aleatoriamente. A polícia também aponta seu irmão como cúmplice em dois casos de vandalismo.

A Justiça decretou a prisão preventiva dos irmãos. Desde o final de maio, foram registrados 862 ataques a ônibus em São Paulo, com 22 suspeitos presos e quatro feridos. A SP Trans atualizou para 882 o número de veículos danificados desde junho. O governo do estado ainda não se pronunciou sobre a situação do servidor preso.

