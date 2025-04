Simulação investiga velocidade de carro em acidente fatal no ABC paulista Perícia busca esclarecer atropelamento de duas jovens em São Caetano do Sul Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 14h22 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h22 ) twitter

Perícia tenta descobrir velocidade de carro que matou duas jovens em São Caetano

A polícia científica realizou uma simulação na Avenida Goiás, localizada em São Caetano do Sul, para esclarecer a velocidade do carro envolvido em um acidente que resultou na morte de duas jovens, Isabelli e Isabella, ambas com 18 anos. O experimento utilizou um carro semelhante ao original para recriar as circunstâncias do atropelamento, que ocorreu enquanto as jovens atravessavam a faixa de pedestres.

As investigações indicam que o veículo passou por modificações que permitem atingir velocidades superiores ao permitido. A tragédia ocorreu quando as jovens comemoravam a conquista de um novo emprego. O motorista responsável pelo acidente continua detido enquanto a investigação segue em andamento.

