Sites falsos enganam candidatos do Enem com cobranças indevidas Golpistas criam páginas fraudulentas e cobram taxas via Pix Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h46 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caí no Golpe: Golpes com sites falsos prejudicam candidatos do Enem

Candidatos do Enem estão sendo alvo de golpes por meio de sites que imitam a página oficial de inscrição, cobrando taxas via Pix. Lílian pagou R$ 85 acreditando ser a taxa do exame de 2025 e só percebeu o golpe quando foi cobrada uma tarifa adicional de R$ 113.

Os golpistas criam páginas semelhantes ao site oficial, enganando os usuários. Lílian relatou que o site falso não oferecia a opção de pagamento por boleto, apenas por Pix. A situação se agravou quando uma segunda cobrança foi feita sob ameaça de cancelamento da inscrição.

Casos semelhantes ocorreram no ano anterior, quando várias páginas fraudulentas foram removidas. A recomendação é que as vítimas registrem boletins de ocorrência para que a Polícia Federal possa investigar. Candidatos devem ter cautela com links em buscadores e e-mails suspeitos.

O INEP declarou que todas as etapas do Enem são realizadas com medidas de segurança e conta com apoio da Polícia Federal para investigar fraudes. As inscrições estão abertas até 6 de junho, exclusivamente pela página oficial do participante.

‌



Assista em vídeo - Caí no Golpe: Golpes com sites falsos prejudicam candidatos do Enem

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!