SUS usa um dos remédios mais caros do mundo em bebês pela primeira vez Tratamento para atrofia muscular espinhal tipo 1 é oferecido em apenas seis países Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 14h16 (Atualizado em 16/05/2025 - 14h16 )

O Sistema Único de Saúde (SUS) administrou pela primeira vez um dos medicamentos mais caros do mundo em duas bebês de seis meses com atrofia muscular espinhal tipo 1. As crianças, uma de Recife e outra de Brasília, receberam o tratamento que pode custar até R$ 7 milhões.

O Brasil integra o seleto grupo de seis nações que disponibilizam essa terapia inovadora. A condição tratada afeta os movimentos corporais e a respiração, e a expectativa do Ministério da Saúde é que 137 crianças sejam beneficiadas nos próximos dois anos. Uma das mães expressou sua felicidade ao saber que sua filha poderá viver uma adolescência normal e ser sua melhor amiga.

