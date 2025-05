Telhado da Torre do Tambor desaba na China após reformas Monumento histórico de 650 anos sofreu colapso sem feridos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h09 ) twitter

Vídeo: telhado da Torre do Tambor desaba na China

O telhado da Torre do Tambor, um monumento histórico de 650 anos localizado na China, desabou recentemente. As imagens mostram as telhas caindo em sequência, semelhante a uma cascata. No ano anterior, a torre passou por um processo de restauração que custou cerca de R$ 3 milhões. As autoridades estão conduzindo uma investigação para determinar se houve falhas durante essas obras. Apesar da magnitude do incidente, não houve registro de feridos.

