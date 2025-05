Jovem arrastado por touro em rodeio de São Paulo recebe alta

Daniel Alexandre de Souza recebeu alta do hospital após um acidente durante a festa do peão de Hortolândia, interior de SP. Ele foi arrastado por um touro no dia 16 e sofreu luxação no joelho e hematoma na cabeça. Em uma cadeira de rodas, ele enviou uma mensagem agradecendo pelo apoio recebido.



