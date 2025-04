Tempestade de granizo atinge Vacaria (RS) e afeta 120 casas Defesa Civil informa que não houve desabrigados após tempestade Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h18 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h18 ) twitter

Tempestade de granizo atinge Vacaria (RS) e afeta 120 casas

Uma tempestade de granizo atingiu Vacaria, no Rio Grande do Sul. Vídeos feitos por moradores mostram as ruas cobertas pelas pedras de gelo, criando uma paisagem que parece ter sido coberta por neve. Para remover o gelo das vias, foi utilizada uma retroescavadeira. A Defesa Civil informou que 120 casas foram afetadas, mas nenhuma família ficou desabrigada. Durante o temporal, o Corpo de Bombeiros recebeu 30 chamadas de emergência.

