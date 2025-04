Menino autista que saiu de casa sozinho em BH é encontrado

Samuel, de 12 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista e autismo não verbal, deixou sua casa de madrugada em Belo Horizonte (MG). Sua mãe percebeu sua ausência ao acordar às 4 horas para trabalhar e acionou a polícia. Um motorista de van, que transportava trabalhadores para Santa Luzia, encontrou Samuel caminhando sozinho na rodovia MG-020. Ele recolheu o menino, continuou seu percurso até a chegada da polícia, garantindo a segurança de Samuel.



