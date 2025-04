Terremoto de magnitude 5,2 atinge San Diego, Califórnia Sismo é sentido em várias regiões do estado; escolas adotam precauções Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 12h40 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Terremoto de magnitude 5,2 graus é registrado em San Diego, Califórnia

Um terremoto de magnitude 5,2 foi registrado na cidade de San Diego, na Califórnia. O tremor foi sentido em outras regiões do estado. Como medida de precaução, as escolas foram orientadas a retirar crianças e adolescentes de prédios e locais fechados. Apesar do susto, não houve registro de vítimas ou danos materiais relacionados ao evento sísmico.

Assista em vídeo - Terremoto de magnitude 5,2 graus é registrado em San Diego, Califórnia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!