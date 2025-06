Terremoto no Peru deixa um morto e provoca pânico entre moradores Abalo de magnitude 6,1 foi registrado nos arredores de Lima Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h57 ) twitter

Terremoto no Peru deixa um morto e provoca pânico entre moradores

Um terremoto com magnitude 6,1 na escala Richter foi registrado nos arredores da capital Lima, no Peru. Durante o tremor, moradores saíram para as ruas, temendo desabamentos. Uma pessoa morreu após ser atingida por um muro que caiu durante os tremores. As autoridades informaram que não há alerta de tsunami para a região.

Assista ao vídeo - Terremoto no Peru deixa um morto e provoca pânico entre moradores

