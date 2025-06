Torcedor atingido por placa em jogo do São Paulo se recupera e recebe mensagem de ídolo Ivan Bezerra da Silva ficou 15 dias na UTI Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 13h32 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h32 ) twitter

Torcedor atingido por placa metálica em jogo do São Paulo ganha alta e recebe mensagem de ídolo

Atingido por uma placa metálica enquanto assistia a um jogo no Morumbis, em 27 de maio, o torcedor Ivan Bezerra da Silva recebeu alta após ficar 15 dias na UTI. O traumatismo craniano que exigiu a remoção de parte do crânio, Ivan agora se recupera em casa. Ele enfrenta dificuldades motoras e de memória e está proibido de dirigir até passar por nova cirurgia para implantar uma tela de titânio no crânio.

Para dar ânimo à recuperação de Ivan, o ex-jogador Leandro Guerreiro enviou uma mensagem desejando rápida recuperação para que ele possa retornar ao Morumbi e torcer pelo São Paulo novamente.

