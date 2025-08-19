Traficante acusado de torturar e matar jovem após baile funk Esther Barroso dos Santos foi encontrada morta após recusar pedido do ex Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h27 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h27 ) twitter

A família de Esther Barroso dos Santos, de 22 anos, afirma que ela foi torturada e morta após se recusar a sair com seu ex-namorado, o traficante Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel. Esther foi vista pela última vez em um baile funk ao lado de uma escola pública. Coronel teria exigido que ela saísse com ele e, diante da recusa, levou a jovem para um local isolado onde ocorreram agressões físicas e sexuais.

O corpo de Esther foi deixado na porta da casa de sua família, que ainda tentou levá-la ao hospital, mas ela já estava sem vida. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou as agressões sofridas. Bruno da Silva Loureiro permanece foragido.

