Tragédia em balão de ar quente deixa oito mortos em Santa Catarina Piloto relata falha em extintor durante incêndio em Praia Grande (SC) Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h40 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h40 )

Piloto de balão que pegou fogo e matou oito pessoas diz que extintor não funcionou

Em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, um passeio de balão terminou tragicamente com a morte de oito pessoas após o cesto pegar fogo. O piloto relatou que o incêndio começou em um maçarico e que o extintor não funcionou. Ele orientou os passageiros a pularem antes da queda, permitindo que doze pessoas escapassem com vida.

Entre as vítimas estavam Leandro Luzzi, patinador artístico; Andrei Gabriel de Mello, oftalmologista; Leanne Elizabeth Herman e sua filha Laisie; Janaína Moreira Soares da Rocha e Everaldo da Rocha; Fábio Luiz Isik e Juliane Jacinta Saouic. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do acidente, utilizando tecnologia avançada para análise do cenário.

O balonismo na região ainda não é regulamentado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que classifica a atividade como esportiva. Em resposta ao incidente, o Ministério do Turismo planeja desenvolver normas para regular a prática no país. A empresa responsável suspendeu suas operações temporariamente.

