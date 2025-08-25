Tragédia em escola do Piauí expõe falhas de segurança Imagens mostram distração de cuidadora e alterações na cena do acidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 13h56 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Alice Brasil, de 4 anos, morreu após ser atingida por uma penteadeira em uma escola no Piauí.

A cuidadora estava distraída no celular durante o incidente e a escola operava sem licença desde 2021.

Funcionários tentaram alterar a cena do acidente e limpar vestígios após a tragédia.

A família busca esclarecimentos e o Ministério Público considera a possibilidade de responsabilidades criminais.

Morte de criança em escola do Piauí expõe falhas de segurança e negligência

Alice Brasil, de apenas 4 anos, morreu após ser atingida por uma penteadeira em uma escola no Piauí. Imagens obtidas pela RECORD revelam que a cuidadora estava distraída no celular durante o incidente e que o diretor tentou alterar a cena do acidente. A escola operava sem licença válida desde 2021.

O acidente ocorreu quando Alice estava brincando sem supervisão adequada. A cuidadora não percebeu a criança atrás do móvel instável. Após a tragédia, funcionários tentaram limpar vestígios e rearranjar a mobília sob supervisão do diretor.

A família de Alice busca esclarecimentos sobre a falta de segurança na escola e possíveis responsabilidades criminais. O Ministério Público do Piauí está ciente da situação e considera a possibilidade de dolo eventual. A direção da escola ainda não se pronunciou sobre o caso.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a criança na escola do Piauí?

‌



Alice Brasil, de 4 anos, faleceu após ser atingida por uma penteadeira em uma escola no Piauí.

O que as imagens obtidas pela **RECORD** revelam sobre o acidente?

‌



As imagens mostram que a cuidadora estava distraída no celular no momento do incidente e que o diretor tentou alterar a cena do acidente.

Qual a situação legal da escola onde ocorreu o acidente?

‌



A escola estava operando sem licença válida desde 2021.

Como a família de Alice está reagindo ao acidente?

A família busca esclarecimentos sobre a falta de segurança na escola e possíveis responsabilidades criminais, e o Ministério Público do Piauí está considerando a possibilidade de dolo eventual.

Assista ao vídeo - Morte de criança em escola do Piauí expõe falhas de segurança e negligência

