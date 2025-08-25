Tragédia em escola do Piauí expõe falhas de segurança
Imagens mostram distração de cuidadora e alterações na cena do acidente
Alice Brasil, de apenas 4 anos, morreu após ser atingida por uma penteadeira em uma escola no Piauí. Imagens obtidas pela RECORD revelam que a cuidadora estava distraída no celular durante o incidente e que o diretor tentou alterar a cena do acidente. A escola operava sem licença válida desde 2021.
O acidente ocorreu quando Alice estava brincando sem supervisão adequada. A cuidadora não percebeu a criança atrás do móvel instável. Após a tragédia, funcionários tentaram limpar vestígios e rearranjar a mobília sob supervisão do diretor.
A família de Alice busca esclarecimentos sobre a falta de segurança na escola e possíveis responsabilidades criminais. O Ministério Público do Piauí está ciente da situação e considera a possibilidade de dolo eventual. A direção da escola ainda não se pronunciou sobre o caso.
