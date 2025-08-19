Trump busca mediar encontro entre Ucrânia e Rússia

Trump busca intermediar um encontro entre os líderes da Ucrânia e da Rússia.
Após conversa com Putin, Trump propõe reunião direta entre Zelensky e o presidente russo.
Zelensky se mostra disposto a negociar, adaptando seu visual às críticas anteriores.
Trump oferece garantias de segurança para a Ucrânia, ressaltando a questão de concessões territoriais.
Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump tenta intermediar um encontro entre os líderes da Ucrânia e da Rússia. Após uma conversa de 40 minutos com Vladimir Putin, Trump sugeriu uma reunião direta entre os presidentes rivais e considerou incluir os Estados Unidos no encontro.
Zelensky mostrou-se disposto a negociar diretamente com Putin e Trump. Durante um recente encontro na Casa Branca, Zelensky apareceu com um traje mais formal, atendendo a sugestões do governo americano após críticas anteriores sobre seu estilo casual. Essa mudança foi elogiada por Trump e por um repórter que anteriormente havia criticado seu visual.
