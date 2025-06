Trump envia Guarda Nacional para conter protestos em Los Angeles Confrontos violentos após prisões geram resposta federal Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h19 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h19 ) twitter

Trump envia Guarda Nacional para conter protestos em Los Angeles

Protestos em Los Angeles intensificaram-se após uma operação da Agência Federal de Imigração prender dezenas de estrangeiros ilegais. Manifestantes ergueram barricadas e incendiaram veículos, enquanto a polícia respondeu com gás lacrimogêneo e balas de borracha. O presidente Donald Trump enviou 2 mil homens da Guarda Nacional para restaurar a ordem.

Em meio aos tumultos, uma jornalista estrangeira foi atingida por bala de borracha durante a cobertura dos eventos. Além disso, os protestos se espalharam para São Francisco, onde ocorreram detenções em frente a um centro de detenção de imigrantes. Trump criticou as autoridades locais pela forma como lidaram com os protestos e prometeu endurecer as políticas de imigração.

Assista ao vídeo - Trump envia Guarda Nacional para conter protestos em Los Angeles

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!