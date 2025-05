Tumulto interrompe votação do reajuste salarial na Câmara de Salvador Manifestantes invadem plenário; vereador é mordido durante a confusão Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h37 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h37 ) twitter

Servidores invadem Câmara Municipal de Salvador (BA) e vereador é mordido

Durante a votação do reajuste salarial dos servidores na Câmara Municipal de Salvador, manifestantes invadiram o plenário, resultando em tumulto. Um dos manifestantes tomou o microfone de um vereador, que foi mordido no processo. A sessão foi suspensa enquanto o presidente da casa dialogava com representantes sindicais para acalmar a situação. Após um intervalo de 30 minutos, a sessão foi retomada e o reajuste do piso salarial dos servidores foi aprovado.

