Uso inadequado de Tadalafila por jovens preocupa especialistas Medicamento para impotência é utilizado sem orientação médica em festas e academias Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 13h53 (Atualizado em 04/04/2025 - 13h53 )

Jovens têm utilizado a tadalafila, remédio destinado ao tratamento da impotência sexual, de maneira imprópria em eventos sociais e treinos físicos, sem acompanhamento médico. Essa prática pode acarretar sérios problemas de saúde, incluindo dores musculares, complicações gastrointestinais e agravamento de condições preexistentes como rinite devido ao efeito vasodilatador.

Especialistas alertam que a combinação da tadalafila com medicamentos à base de nitratos pode resultar em infartos ou acidentes vasculares cerebrais, com risco de morte. Mesmo com esses perigos, a droga é popular entre frequentadores de festas e academias, sendo consumida como pré-treino ou para fins recreativos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que intensificará as fiscalizações e investigará a comercialização do medicamento em formatos alternativos como balas ou cápsulas devido a possíveis infrações à saúde pública. O Ministério da Saúde informa que a tadalafila não é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nem faz parte do programa Farmácia Popular.

