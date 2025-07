Veado é resgatado por salva-vidas em mar agitado na Flórida Socorristas usam prancha para salvar animal de afogamento Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 14h33 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Salva-vidas resgatam veado em situação inusitada na Flórida; veja vídeo

Na Flórida, salva-vidas protagonizaram um resgate inusitado ao salvar um veado que lutava contra ondas fortes no mar. Dois socorristas usaram uma prancha de resgate para trazer o animal de volta à praia. Exaustos após o resgate, eles ainda levaram o veado até uma área de mata próxima. As autoridades locais consideraram o caso sem precedentes e ainda não há explicações sobre como o veado foi parar no mar.

Assista ao vídeo - Salva-vidas resgatam veado em situação inusitada na Flórida; veja vídeo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!