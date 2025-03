Velório de Wlamir Marques acontece no ginásio que leva seu nome em São Paulo Ícone do basquete brasileiro faleceu aos 87 anos; cerimônia é aberta ao público Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 12h34 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h47 ) twitter

Corpo de Wlamir Marques é velado no ginásio que leva o nome dele em São Paulo

O corpo de Wlamir Marques, um dos maiores nomes do basquete brasileiro, está sendo velado no ginásio do Corinthians, que leva seu nome, na zona leste de São Paulo. O atleta faleceu aos 87 anos na terça-feira (18), de causas ainda não divulgadas.

Marques teve uma carreira brilhante na seleção brasileira de basquete, conquistando títulos mundiais em 1959 e 1963 e medalhas olímpicas de bronze em Roma (1960) e Tóquio (1964). No Corinthians, ele jogou por uma década, tornando-se uma lenda do clube.

Nascido em São Vicente, litoral paulista, Wlamir estava internado na UTI de um hospital particular antes de falecer. Ele era viúvo e deixa dois filhos e netos. O velório é aberto ao público para que fãs possam prestar suas homenagens.

