ViaMobilidade instala barras de segurança na Linha 5-Lilás após morte de passageiro A instalação começou pela estação Capão Redondo e incluirá 3.500 barras ao longo das 17 estações Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ViaMobilidade instala barras de segurança na Linha 5-Lilás após morte de passageiro

A ViaMobilidade iniciou a instalação de barras de segurança na linha 5 do metrô em São Paulo após um incidente fatal envolvendo um passageiro preso entre a porta da estação e o vagão. As novas barras visam reduzir o espaço entre a plataforma e o trem para aumentar a segurança dos usuários.

A instalação começou na estação Capão Redondo e abrangerá todas as 17 estações da linha, totalizando 3.500 barras. As atividades estão programadas para ocorrer durante a madrugada, com previsão de conclusão em aproximadamente três meses.

Assista em vídeo - ViaMobilidade instala barras de segurança na Linha 5-Lilás após morte de passageiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!