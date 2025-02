Adolescentes são detidos após assalto a motorista de aplicativo em Uberaba (MG)

Quatro adolescentes foram detidos depois de assaltar um motorista de aplicativo em Uberaba (MG). Na tentativa de fuga, o adolescente que dirigia o carro furou o semáforo e bateu no veículo que vinha no outro sentido e ainda atingiu mais dois carros. Os adolescentes tentaram fugir a pé, mas foram parados por um policial civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!