Após três meses, mulheres espancadas em festival de música em SP cobram punições

O Ministério Público solicitou continuidade nas investigações, mas não há suspeitos até o momento A polícia continua aguardando as imagens das câmeras de um festival onde duas mulheres foram agredidas. As gravações entregues são insuficientes para a investigação. Tainá e Giovana relataram que sofreram violência física durante o evento no sambódromo do Anhembi, em agosto. O Ministério Público solicitou continuidade nas investigações, mas não há suspeitos até o momento. A defesa do evento nega omissão por parte da equipe de segurança.